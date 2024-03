Nel centro di Lugo una caccia al tesoro alla ricerca degli Spartani

Una Caccia al Tesoro per le vie del centro di Lugo. Lo scopo del gioco, oltre ad incentivare l'attività fisica e mentale, è passare una domenica pomeriggio in compagnia divertendosi, andando alla ricerca dei vari Spartani nascosti per il centro città. Si gioca in coppia e se il partecipante non ha un partner, si possono formare le coppie al momento dell’iscrizione.



La coppia di giocatori dovrà camminare sempre assieme senza separarsi, infatti verrà richiesto di fare un selfie assieme all'immagine degli Spartani a testimonianza del raggiungimento dell'obiettivo di entrambi i giocatori. La ricerca inizia, interpretando e seguendo i semplici indizi che verranno rilasciati alla partenza, uno per ogni Spartano da ritrovare.



Una volta trovati, dovrete scansionate il QR Code che troverete accanto all'immagine dello Spartano per registrare e confermare il vostro ritrovamento (non dimenticate di farvi il Selfie). La ricerca dei vari Spartani non sono collegati tra loro per cui possono essere ricercati separatamente ed iniziare con quello che ritenete più semplice e veloce da ritrovare.



CHI VINCE?

Le prime 3 squadre (coppie) più veloci nel trovare ciascun Spartano, vincerà un premio.

Avete 2 ore di tempo per tentare di ritrovarne il più possibile, e tornare al punto di partenza per scoprire come vi siete posizionati nella ricerca ed eventualmente essere premiati.

E' vietato l’uso di mezzi a pedale, motore, elettrici, ecc...

Essendo un gioco di strategia e abilità, è vietato svelare ad altri giocatori il luogo del ritrovamento degli Spartani.

Prima, durante e dopo l’iniziativa, Ognuno è responsabile di se stesso per quanto possa accadere.

Attenersi al Codice della Strada, utilizzare sempre i Marciapiedi e le Strisce Pedonali

Programma

RITROVO: Parco delle Lavandaie a Lugo (RA)

INIZIO ISCRIZIONI: ore 14:00

PARTENZA: ore 14:30

TEMPO DI RICERCA: 2 ore (termine ore 16:30)

RIENTRO AL PUNTO DI RITROVO: ore 17:00

PREMIAZIONI: ore 17:15

PARTECIPAZIONE: Gratuita e Libera

COSA OCCORRE: APP per la lettura dei QR Code e accesso ad internet

ETA’ CONSIGLIATA: essere maggiorenni, i minorenni devono essere accompagnati dai genitori.