Caccia al tesoro e pic-nic in pineta

Il Consiglio di zona di Milano Marittima organizza un evento dedicato ai bambini di Cervia e alle loro famiglie. Domenica 25 settembre, dalle 9 alle 13, è in programma una Caccia al tesoro nella Pineta di Cervia-Milano Marittima. Il ritrovo è in viale Leopardi 58, nella sede della Porta di Comunità di Milano Marittima, gestita dall’Associazione Fattore D. Nell’occasione le associazioni coinvolte faranno conoscere il grande polmone verde ai ragazzi, attraverso giochi e intrattenimenti. La caccia al tesoro si concluderà con un pic-nic offerto dal Consiglio di Zona e con una premiazione simbolica di tutti i partecipanti. La partecipazione è gratuita. È obbligatoria la prenotazione. Per iscrizioni: coordinamento@fattored.it , Tel. 353.4386039.