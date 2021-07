Un'escursione notturna fra gli spettacolari calanchi

Una camminata serale tra gli spettacolari calanchi della zona di Brisighella è in programma il 7 agosto. Durante il cammino, a notte fatta, si ascoltano le storie e le leggende della tradizione locale. Come quella in cui si racconta il perché si facevano esplodere i calanchi negli anni trenta. E poi, nel silenzio, si osservano gli animali notturni ascoltandone versi e richiami.

Partenza alle 20.15 (ritrovo ore 20.00) in Via Co' di Sasso, Zattaglia di Brisighella. Un percorso facile di circa 4 chilometri e mezzo, per la durata di due ore circa. Prezzo: 12 euro a persona (comprende visita guidata accompagnati da Guida Ambientale Escursionistica autorizzata Danio Miserocchi). Iscrizione obbligatoria esclusivamente tramite messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano) specificando nome, numero di persone e nome dell'evento. Equipaggiamento: Torcia elettrica obbligatoria; abbigliamento da trekking o da camminata adatta al periodo e all'orario.



