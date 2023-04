Una proposta suggestiva: camminata in notturna tra gli spettacolari calanchi della zona di Brisighella. Durante il cammino ascolteremo storie e leggende della tradizione locale: come quella in cui si svelerebbe il perché negli anni trenta facevano esplodere i calanchi.

Nella quiete, osserveremo gli animali notturni ascoltandone versi e richiami.



- GIORNO: 12 maggio dalle ore 20,30

- QUOTA: 15,00 euro a persona (comprende visita guidata accompagnati da Guida Ambientale Escursionistica autorizzata Rocco Penazzi)

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA:

https://ramingotravel.regiondo.it/calanchi-nella-notte...

- RITROVO: Via Co' di Sasso, Zattaglia di Brisighella (RA).

- MAPPA RITROVO: https://bit.ly/Ritrovo_Calanchi

- LUNGHEZZA circa 4 km ½

- DIFFICOLTÀ: FACILE – dislivello 100 metri



- DURATA: 2 ore / 2 ore e mezzo circa