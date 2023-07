Calcio-tennis, a Marina di Ravenna torna il "Torneo del Sorriso": ricavo a sostegno degli alluvionati

Sabato 29 Luglio 2023, dopo 3 anni di assenza ed in un’unica data, torna il Torneo del Sorriso presso il Bagno Obelix Beach di Marina di Ravenna, evento a scopo benefico incentrato sulla spettacolare disciplina del calcio tennis, organizzato dalla ASD Il Sorriso di Gio per ricordare l’amico Gionata Mingozzi e raccogliere fondi per donare "Sorrisi" attraverso aiuti concreti alla popolazione colpita dalla recente alluvione.

Il Torneo del Sorriso 2023 “The last Dance” sarà l’ultima edizione di questo evento che, con alcune varianti rispetto alle precedenti edizioni, si svolgerà solo nella giornata di Sabato 29 Luglio 2023, dall’alba al tramonto.

A differenza delle precedenti edizioni, le iscrizioni al Torneo del Sorriso 2023 “The last Dance” non sono aperte, perché gli Amici di Gio hanno selezionato 34 tra le migliori coppie che si sono sfidate in questi anni di torneo a suon di rimbalzi e rovesciate spettacolari sui campi di cemento del Bagno Obelix Beach, per un evento ricco di emozioni. Le coppie che parteciperanno al torneo sono state selezionate in base alla storicità di partecipazione alle precedenti edizioni ed hanno ricevuto un Golden Ticket personalizzato.

Il programma del Torneo prevede lo svolgimento dei gironi di qualificazione, le partite ad eliminazione diretta, l’asta delle magliette autografate e la finalissima del Torneo, tutto nella giornata di Sabato, e si concluderà al tramonto con una grande festa aperta a tutti.

Nel pomeriggio si terrà l’attesissima Asta delle magliette autografate da campioni dello sport di fama internazionale. Tra le magliette che verranno battute all’asta: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Dušan Vlahovi? (Juventus), Jude Victor William Bellingham (Borussia Dortmund), Valentino Rossi (firmata da alcuni piloti della VR46 Riders Academy), e molte altre magliette ancora! Durante tutta la giornata, e fino ad esaurimento scorte, sarà possibile fare una donazione ricevendo il colorato merchandise del Sorriso (canotte e pantaloncini per adulti, canotte per bambini e braccialetti).

La mission del Torneo è sempre stata quella di donare “sorrisi” attraverso azioni e donazioni concrete rivolte a singoli individui bisognosi, e a quelle collettività che si impegnano quotidianamente a rendere questo mondo un posto migliore per i meno fortunati. Con il ricavato dell’imminente edizione 2023 l’ASD intende continuare a donare quanti più “sorrisi” possibili a chi, a causa della recente alluvione che ha colpito il nostro territorio, ha perso tutto.

Chiunque potrà contribuire alla causa, acquistando le canotte, i pantaloncini e braccialetti del Sorriso, ma soprattutto continuando a sorridere, ora più che mai c’è bisogno di Sorrisi e pensieri positivi.

L’invito a partecipare è aperto a tutti, adulti e bambini.