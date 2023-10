Caldarroste e cagnina al mercato contadino: un appuntamento speciale per chi fa la spesa

Giovedì 26 ottobre al mercato contadino di Ravenna, come di consuetudine da ormai 13 anni (dalla nascita del mercato stesso), gli agricoltori offriranno ai clienti che vengono a fare la spesa nelle bancarelle che aderiscono all'iniziativa le caldarroste preparate al momento. Appuntamento dalle 15.30 alle 19.30 in Piazza della Resistenza. Un momento conviviale con le caldarroste che saranno preparate utilizzando un vecchio attrezzo artigianale che, in automatico, "castra" le castagne e poi le mette in caldaia a cuocere. Il tutto sarà accompagnato da un bicchiere di Cagnina. Dal 2 di novembre, invece, il mercato cambierà orario e si svolgerà ogni giovedì dalle 14 alle 18.