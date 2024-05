Partono le visite guidate all'Antico Porto di Classe

Sabato 4 maggio, alle ore 10.30, presso l'Antico Porto di Classe, è in programma una visita guidata ad aggregazione libera a cura di RavennAntica. Una bella occasione per scoprire come è nato e si è sviluppato il territorio di Ravenna e Classe dal I° secolo d. C. fino all'arrivo dei Longobardi, a metà dell'VIII° secolo d. C., analizzando il periodo tardo-antico, momento di massimo sviluppo di quello che viene considerato uno dei principali scali portuali del mondo antico, al centro di rilevanti traffici con l'Oriente. Attraverso il percorso di visita, sviluppato lungo i resti degli antichi magazzini portuali affacciati sulla strada basolata che attraversa l'area, i visitatori verranno trasportati nell'atmosfera dell'epoca.

Costo: € 3, oltre al prezzo del biglietto di ingresso (euro 5 intero, euro 4 ridotto). Le visite guidate proseguiranno per tutti i sabati di maggio, l'11, il 18 e il 25, sempre alle ore 10.30. Per completare la visita del Parco Archeologico di Classe, che oltre al sito archeologico a cielo aperto dell'Antico Porto di Classe comprende anche il Classis Ravenna - Museo della città e del territorio, spazio prezioso per conoscere vicende, protagonisti e reperti archeologici che fanno di Ravenna un luogo emblematico per la stessa storia europea e la Basilica di Sant'Apollinare in Classe, inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale per la sua eccezionalità artistica, è possibile acquistare un biglietto cumulativo per tutti e tre i siti. Per orari, informazioni e prenotazioni: tel. 320.9539916, prenotazioni@ravennantica.org e su www.ravennantica.it.