L'indie rock dei Calexico impatta sulla prima serata del Ravenna Festival a Russi

California più Mexico uguale Calexico. Ovvero: una città californiana di confine, ma anche l’avventura indie rock che Joey Burns e John Convertino hanno intrapreso trent’anni fa e che ancora definisce lo stato dell’arte della musica che respira l’aria a cavallo della frontiera fra USA e Messico. I Calexico venerdì 5 luglio calcheranno il prato di Palazzo San Giacomo di Russi alle 22, preceduti, nella prima delle due serate di Ravenna Festival a Russi, alle 21 con l’ingegno musicale di Don Antonio Gramentieri, romagnolo e internazionale. In questo caso Don Antonio è accompagnato da Dalibor Pavi?i?, della band croata Bambi Molesters per Ghost Guitars, affascinante incontro a volo radente sull’Adriatico. L’appuntamento è possibile grazie al sostegno di BPER Banca.

È un potente immaginario quello della frontiera, capace di conquistare cuori e menti. Nel caso di Joey Burns e John Convertino, che a metà degli anni Novanta sono stati molto di più che la sezione ritmica del Giant Sand, la frontiera è una visione traboccante di possibilità. Temperati da oltre trent’anni di musica insieme e uniti da un profondo amore per il jazz, il chitarrista e cantante Burns e il batterista Convertino sono il nucleo della band fondata nel 1996 in Arizona (i due si sono però incontrati all’università in California, per poi ritrovarsi entrambi nelle fila dei Giant Sand). La musica che hanno plasmato nei decenni è singolare, fortemente cinematografia, misteriosa e magnifica come gli aridi paesaggi desertici che li ispirano. Ha guadagnato loro partecipazioni in festival come Lollapalooza e Glastonbury e tournée con artisti come gli Arcade Fire. Il loro più recente album, El Mirador è melting pot musicale dotato però di una coscienza.

Palazzo San Giacomo raddoppia sabato 6 luglio, sempre alle 21.30, con La lunga notte del BalFolk, un percorso per viaggiare e danzare dalla Francia all’Italia, dalla Bretagna al Salento, passando per il Poitou e l’Appennino, con una costellazione di artisti italiani e francesi. Per entrambe le serate, il pubblico avrà l’opportunità di apprezzare la tradizione culinaria del territorio, rappresentata dagli stand dei cappelletti e della piadina aperti dalle 19.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org, Biglietti: posto in piedi 20 Euro; under 18: 5 Euro