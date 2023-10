Si parla di cambiamento climatico con l'iniziativa di Unione Polare

Indirizzo non disponibile

“Limite temporale. Evento eccezionale o cambiamento climatico?”. Questo il tema dell’iniziativa che si svolgerà venerdì 13 ottobre, ore 20.30, a Bagnacavallo, nella Sala delle Cappuccine in via Vittorio Veneto 1/a. Interverranno: Pierluigi Randi (Presidente AMPRO e Consulente Agenzia nazionale Italia Meteo); Paride Antolini (Presidente Ordine Geologi Emilia-Romagna); Francesco Occhipinti (Legambiente Emilia-Romagna); Giuseppe Tadolini (Coordinamento Ravennate per il Clima e Fuori dal Fossile).

Un gruppo di cittadini, sente la necessità di ritrovarsi e agire. Nasce un cantiere, aperto a tutti, che tiene assieme storie, sensibilità, e appartenenze diverse, con un obiettivo condiviso: produrre iniziativa politica e culturale. Questo è il Laboratorio ravennate di Unione Popolare. Alla base di tutto, un'idea di "giustizia sociale e ambientale". Durante la serata si parlerà di cambiamento climatico e del suo impatto sui nostri territori e sulle nostre vite.