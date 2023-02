Cambio di programma per la stagione del Masini: al posto di "Enrico IV" arriva Lunetta Savino con "La madre"

La Direzione di Accademia Perduta rende noto che, per motivi di salute di uno degli attori, lo spettacolo "Enrico IV" in programma per la Stagione di Prosa 2022/23 del Teatro Masini di Faenza dal 17 al 19 marzo, non potrà andare in scena e per ragioni organizzative non è stato possibile riprogrammare in diverse date la rappresentazione.

L’appuntamento sarà quindi sostituito da "La madre", primo adattamento italiano del celebre testo di Florian Zeller; uno spettacolo delicato e intenso interpretato da Lunetta Savino insieme ad Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino per la regia di Marcello Cotugno. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 28 aprile (per gli Abbonati del Turno A), sabato 29 aprile (per gli Abbonati del Turno B) e domenica 30 aprile (per gli Abbonati del Turno C) alle ore 21.