Camminata con gli spartani

Tornano anche nella stagione 2020-2021 le Camminate con gli Spartani, attività ormai consolidata di esercizio fisico moderato per le vie di Lugo. Le iniziative riprenderanno mercoledì 16 settembre e proseguiranno ogni mercoledì sera fino a fine giugno 2021. Il ritrovo abituale è ogni mercoledì alle 20.30 presso il parcheggio del centro commerciale Iris, da dove si parte e si ritorna per una camminata per le vie del centro abitato di Lugo, ogni volta con un percorso diverso di circa 6-7 km, scoprendo nuovi angoli della città. Lo svolgimento della camminata avviene a passo leggermente sostenuto, seguendo una guida che traccia il percorso e modera la velocità per mantenere il gruppo.



La partecipazione, adatta ad ogni età, è libera e gratuita, non serve una particolare preparazione fisica poiché non si tratta di attività agonistica, ognuno è responsabile della propria incolumità e dei propri comportamenti, i minori devono esser accompagnati da un adulto. Percorrendo strade aperte al traffico, è importante rispettare il codice della strada, utilizzare i marciapiedi, i percorsi e gli attraversamenti pedonali. Si consiglia di dotarsi di luci di segnalazione e/o giubbetto catarifrangente per rendersi ben visibili nelle camminate serali, non è indispensabile un abbigliamento tecnico, sono sufficienti scarpe e vestiti comodi.



Ogni partecipante è tenuto a rispettare le disposizioni locali e nazionali anti-Covid-19, in particolare si ricorda di mantenere il distanziamento interpersonale necessario (congiunti esclusi) e, qualora non fosse possibile, indossare la mascherina.