Camminata ludico motoria e Zug e zugatlon per la Fira a Russi

Martedì 14 settembre doppio incontro, di gioco e sportivo, in piazza Farini a Russi: camminata ludico motoria aperta a tutti e l’ormai affermato appuntamento con i Zug e zugatlon dedicato a tutti i bambini e ragazzi. La camminata, con ritrovo alle 18.00 e partenza alle 19.20, prevede una pre iscrizione e un percorso differenziato di 2 o 7 km, mentre per Zug e zugatlon, con inizio intorno alle 19.30, le società sportive del territorio sono in piazza per presentare la simulazione della propria attività e sono a disposizione di tutti i partecipanti per illustrare la stagione sportiva 2022-2023.