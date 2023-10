Indirizzo non disponibile

“La Camminata della Resistenza lungo l’argine del fiume Lamone: incontrando i luoghi della memoria” si terrà a Villanova di Bagnacavallo sabato 14 ottobre alle 9. Organizzano Anpi, Spi-Cgil, Villanordic, Auser, Arci, Avis e Aido Bassa Romagna.

Si tratta, spiegano gli organizzatori, di "un percorso adatto a tutti che partirà dal Cimitero dei Canadesi in via della Chiesa per proseguire lungo l’argine del fiume, dove s’incontreranno i cippi e luoghi commemorativi dei martiri del nazifascismo, e arrivare poi alla casa della staffetta partigiana Ilonka-Ida Camanzi. La camminata terminerà all’Ecomuseo delle Erbe Palustri. Durante il cammino e all’arrivo saranno narrati gli eventi legati alla Resistenza e alla guerra qui avvenuti".

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. Si consiglia di indossare calzature comode. Sarà possibile pranzare all’Ecomuseo previa prenotazione al 333 7983783.