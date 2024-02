Una camminata guidata alla ricerca di profumi e sapori delle erbe spontanee 

Sabato 24 febbraio camminata guidata alla ricerca delle piante commestibili di stagione e goloso aperitivo finale in cui poter gustare alcune delizie offerte dalla natura. L’alimurgia, termine coniato da Giovanni Targioni Tozzetti nel 1767, è la scienza che studia l’uso alimentare delle piante spontanee commestibili. Un tuffo in questo affascinante mondo è in programma sabato 24 febbraio a La Sabbiona grazie alla presenza dell’esperta Luciana Mazzotti e all’estro in cucina dell’agriturismo di Oriolo dei Fichi.

L’appuntamento è alle ore 15.30 in via di Oriolo, 10 per una passeggiata didattica alla scoperta delle erbe spontanee diffuse in questo periodo nella campagna faentina. Appassionata studiosa e ricercatrice di piante commestibili fin dalla tenera età, tanto da essere oggi una vera miniera vivente di conoscenze a cui attingono spesso ristoratori, chef e agronomi, Luciana guiderà i partecipanti nel riconoscimento e nella raccolta di erbe prelibate, svelando aneddoti e segreti su come rendere più appetitosa la cucina di tutti i giorni sfruttando aromi e sapori presenti in natura.

Il percorso si concluderà con una dimostrazione pratica di queste preziose nozioni: alle ore 17.30 sarà infatti servito un goloso aperitivo a base di stuzzichini preparati con le erbe spontanee abbinati a un calice di vino a scelta tra Famoso, Centesimino e altre produzioni tipiche del territorio di Oriolo dei Fichi. Per l’intera esperienza (percorso didattico, assaggi di preparazioni con erbe spontanee e calice di vino) è richiesto un contributo di 20 euro. Per informazioni e iscrizioni: Mauro (3358343313).