Torna la camminata di Halloween con gli Spartani

Dopo la buona riuscita dell'edizione 2019, e dovendo rinunciare nel 2020 causa Covid, il Gruppo Spartani ripropone la Camminata a tema Halloween per passare assieme in modo divertente la notte del 31 ottobre con una camminata in abbigliamento e travestimento a tema tra le vie del centro di Lugo.



Ritrovo davanti al monumento di Baracca e partenza alle 20:30, er un percorso di circa 5,5 km al termine del quale si torna in piazza. La partecipazione è libera e gratuita, ma occorre: portare una torcia o luce di segnalazione, attenersi al Codice della Strada, utilizzare sempre i marciapiedi e le strisce pedonali, tenere a mente che ognuno è responsabile di se stesso per quanto possa accadere durante le camminate. I minori devono essere accompagnati da un genitore. Anche se all'aperto non c'è più l'obbligo di indossare la mascherina, si consiglia comunque di portarle con sè in caso di bisogno.

