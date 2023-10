Rivivere luoghi del passato e gustare cibi antichi: arriva la camminata storica

Sabato 14 ottobre dalle 10:30 a Casola Valsenio si cammina nelle vie del centro per rivivere la storia della città. La passeggiata "La nostra Casola" è organizzata dalla Pro Loco allo scopo di far rivivere luoghi e avvenimenti accaduti tanti anni fa che hanno influenzato la storia del paese. A tutti i partecipanti verrà dato un pieghevole che aiuterà a seguire meglio il percorso.

Le guide presenteranno in successione fatti accaduti nel 1523 con la Battaglia delle Botti, la storia dell’antico Muraglione che si affacciava sul fiume Senio come una bella terrazza. Si entrerà in paese spiegando come i casolani si difendevano dalle, purtroppo frequenti, malattie contagiose usando la fede di sanità necessaria per entrare in paese.

Saranno mostrati i collegamenti tra il centro del paese e gli orti verso monte e verso il fiume, quello che si mangiava e come si viveva nel 1500. L’arrivo dei Frati Domenicani nel 1522 che portarono le prime scuole a Casola, la tradizione popolare dei Guaritori di campagna, quelli cioè che avevano “la Vertò”. Le vecchie prigioni, la via “Gatta Marcia”, la via Sorgente col “Budariò” (l’antico lavatoio dove le comari lavavano i panni), con vicina la torre di “Antonio Ficchi Ceroni detto Galbetto”, quello che, il 4.12.1522, con la balestra tolse il cappello a Guido Vaini con una freccia. Le più antiche case di Casola che risalgono al 1200. Il giro terminerà con una visita alla chiesa dei Cappuccini di cui ricorrono i 200 anni dall'arrivo a Casola.

Il giro terminerà all'ora di pranzo che sarà a base di frutti dimenticati, con il Zambudello (salsiccia matta, specialità del paese) e altre prelibatezze che attenderanno tutti i presenti.