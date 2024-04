Per le passeggiate da Castel Raniero è il turno della chiesa di Pergola e della "foresta di rosmarino"  

Dopo le tre ville raggiunte nelle scorse settimane (Rotonda, Emaldi e Ferniani) prossima meta delle passeggiate da Castel Raniero sarà, domenica 28 aprile, la chiesa di Pergola e la "foresta di rosmarino", con partenza dalle 15.30.

La passeggiata rientra nel programma di promozione dell’area verde di Castel Raniero perché il tutto inizia appunto con la visita al prato e al bosco sottostante la Colonia; Colonia abbandonata da oltre trent’anni ma ancora in piedi, di proprietà dell’Asp (Azienda servizi alla persona, ex Opere Pie) e oggetto di uno stanziamento governativo (anno 2020) per un suo progettato recupero.

L’associazione di volontariato "Castel Raniero: adottiamo un bene comune" ha in affidamento e gestione i 6 ettari di verde circostanti e ogni domenica ne propone appunto la visita (i primi 30-40 minuti) facendo poi seguire la passeggiata vera e propria,

Stavolta, dopo aver visitato prato (con i cisti bianchi fioriti) e bosco (ex castagneto, ora querceto) si andrà per sentiero fino alla non lontana chiesa di Pergola (2 ore fra andata e ritorno).

Al ritorno si passerà per la pendice a est di Ca’ Bianca dove, attorno ad un oliveto purtroppo abbandonato, si trova una singolare macchia di rosmarino, originariamente piantata ma poi espansa naturalmente fino a raggiungere l’insolita estensione odierna.

Ritrovo ore 15.30 presso la Colonia di Castel Raniero. Durata dell’escursione 2 ore e 30 circa. 5 euro a persona. Nessun obbligo di prenotazione: è richiesta solo la puntualità, un paio di scarponcini (o comunque scarpe comode, da passeggiata) ed un minimo di allenamento. Per eventuali ulteriori informazioni: 333.7665200.