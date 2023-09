“Camminate del benessere” a Cervia

L’associazione Fattore D Aps di Cervia promuove un ciclo di camminate meditative nella natura per prevenire e supportare le cure tradizionali dei disturbi metabolici e dello stress.

Camminare in presenza in natura è un'attività altamente benefica per il corpo, per il cuore, e per la mente: non si tratta solamente di respirare ossigeno e buone molecole vegetali, o di fare movimento, ma di tornare alla nostra vera Natura, alla nostra Essenza e ritrovare quel senso di benessere che ci appartiene.

Il ciclo di camminate “L’Arte di Recuperare Benessere” è iniziato a giugno e proseguirà fino a ottobre, con cadenza settimanale, ogni mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 17:30 nella Pineta di Pinarella di Cervia. Per informazioni e per partecipare: coordinamento@fattored.it 3534386039 (whatsapp).

“L’Arte di Recuperare Benessere” è parte del progetto “Sinergie: l’arte di Recuperare Comunità, Luoghi e Oggetti.” aderente al bando della Regione Emilia Romagna nr. 1748 delibera n. 2241 del 19.12.2022. Capofila: Coordinamento del Volontariato di Cervia ODV. Partner: Amici di San Vitale APS, Fattore D - Centro di Creatività Permanente APS, ADA Con

Ravenna per la promozione sociale APS.

Fattore-D Aps è una neonata realtà con anni di esperienza alle spalle grazie al know-how delle socie fondatrici in ambito sociale e creativo. Fattore-D è Donna, Dedizione, Diversità, Dialogo. Il nostro obiettivo di partenza è quello di offrire uno spazio espressivo, creativo, relazionale alternativo: un ambiente accogliente, libero dal giudizio e protetto. L’Associazione Fattore-D si pone, infatti, come obiettivo finale il raggiungimento di un benessere personale e sociale, attraverso attività esperienziali che valorizzano la creatività e la

cooperazione.