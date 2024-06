Dal Valzer lento alla Rumba al Cha cha cha: in arrivo oltre duemila campioni mondiali di danza sportiva

Cervia si prepara a essere "invasa" dai campioni della danza sportiva di tutto il mondo. Dal 18 al 23 giugno, infatti, la città si trasforma nella capitale della disciplina, ospitando al Palazzetto dello Sport di via Pinarella, 66 l'evento "The Italian Open Championship".

Organizzato dall’associazione veneta Top Dream ASD in collaborazione con il Comune di Cervia, il campionato riveste un ruolo importante anche dal punto di vista turistico. Sono infatti attese in città 2.000 coppie di ballerini, provenienti da 45 Nazioni, e si calcola che, compresi i componenti degli staff e i familiari, oltre 5 mila persone soggiorneranno a Cervia per una settimana. Tutte le gare saranno aperte al pubblico, che potrà assistere alle competizioni delle varie categorie di Danze Latine Americane (Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive) e di Balli Standard (Valzer lento, Tango, Valzer viennese, Foxtrot, Quickstep).

Scenografie, pista, luci e abiti ricercati offriranno grandi occasioni di spettacolo, bellezza, armonia ed eleganza grazie alle esibizioni dei migliori ballerini del mondo e di campioni mondiali. Le gare si svolgeranno dal martedì al sabato dalle 14 alle 23, mentre la domenica, con le competizioni dei ballerini più giovani, dalle 8 alle 23. L’evento sportivo riprende una competizione storica che si svolgeva a Cervia nel mese di giugno e che, dopo un periodo di sospensione, è ripresa nel 2022 grazie anche alla collaborazione del Comune e della Fondazione Cervia In per il turismo.