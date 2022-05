Canoe 'esaurite' in tutto il Ravennate: torna la discesa dei Fiumi Uniti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 22/05/2022 al 22/05/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 22 maggio torna la spettacolare Discesa dei Fiumi Uniti, un evento molto atteso dalla cittadinanza tanto che risultano completamente esaurite le canoe a noleggio in tutto il territorio ravennate. Sono già 200 gli iscritti ma le richieste continuano ad arrivare giornalmente ai recapiti di Trail Romagna e Canoa Uisp Ravenna, le associazioni che hanno ideato la manifestazione che torna dopo due anni ad animare le acque del Fiume Montone e dei Fiumi Uniti.

La metà degli iscritti hanno scelto la Canoa family che porterà alla Chiusa Rasponi una nutrita presenza di bambini. Anche per questo l’aspetto della sicurezza sarà al primo posto: un equipaggio dei vigili del Fuoco, bagnini con moto d’acqua, Guardia Costiera Ausiliaria, equipaggio OPSA della Croce Rossa Italiana, istruttori di kayak e un numero elevato di volontari assisteranno i partecipanti dalle partenze allo sbarco.

Tutti si riuniranno a Lido di Dante che sarà invasa da canoe, kayak e puddle per la festa finale che si terrà nella piazzetta lungomare. Le iscrizioni sono ancora aperte per chi è in possesso di una propria canoa: info su www.trailromagna.eu

La Discesa dei Fiumi Uniti non è manifestazione agonistica ma un’escursione che ha lo scopo di educare la cittadinanza a una fruizione della natura corretta e sostenibile e di promuovere la realizzazione del progetto Fiumi Uniti per Tutti. Raggiungere la foce dei Fiumi Uniti dalla Chiusa di San Marco (13 km) o dalla Chiusa Rasponi (3 km), sarà la sfida di tutti i canoisti, esperti o alle prime armi. Un percorso pieno di fascino con scorci inaspettati e una visione dall’acqua che cambia le prospettive del paesaggio restituendo centralità e importanza a fiumi, canali, mare e opere idrauliche, elementi fondamentali per la tutela del territorio.