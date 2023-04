Canoe e kayak in acqua: torna la discesa dei Fiumi Uniti

Cresce l'attesa per la settima edizione della Discesa dei Fiumi Uniti, l’evento organizzato da Trail Romagna e Gruppo Canoa Ravenna, in programma il 21 maggio. Gli oltre 120 iscritti hanno esaurito la quantità di canoe disponibili a noleggio, quindi si possono iscrivere solo i possessori di uno dei natanti ammessi, vale a dire canoe, kayak o sup, scegliendo il percorso lungo di 13 km che parte dalla Chiusa di San Marco o quello corto, family, che prende il via dalla Chiusa Rasponi di Porto Fuori. Identico per tutti l’arrivo, la foce dei Fiumi Uniti e la piazza di Lido di Dante per la festa finale.

La manifestazione, che rientra nel progetto partecipato FiumiUniti per tutti, un laboratorio urbano verso la realizzazione di un percorso fluviale tutelato, si realizza in compartecipazione con il Comune di Ravenna e CEAS (Centri Educazione alla Sostembilità) e gode del sostegno del Consorzio di Bonifica della Romagna. Info e iscrizioni sul sito di Trail Romagna.