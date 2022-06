Il cantautore irlandese A.S. Fanning in concerto sulla costa ravennate

Il cantautore irlandese anti-folk A.S. Fanning farà tappa in Italia nel corso del suo tour europeo, con sette date nel mese di giugno. Domenica 12 alle ore 18, sarà in concerto al QueVida di Porto Corsini. Dublinese di stanza a Berlino, A.S. Fanning ha pubblicato gli album Second Life (2017) e You Should Go Mad (2020) e diversi singoli, tra cui Carmelita (2015), Never Been Gone (2017), Abandoned (2019), You Should Go Mad (2020) e All Time (2020).



I testi e le liriche sono il motore delle sue canzoni, che traggono ispirazione dalla tradizione letteraria irlandese e dalla musica popolare, nonché dalla psichedelia degli anni '60 e dal rock’n’roll gotico. In precedenza A.S. Fanning è stato frontman e il principale autore delle band dublinesi The Last Tycoons e Porn Trauma. Come polistrumentista ha avuto esperienze con artisti come il trovatore di Dublino The Mighty Stef, il gruppo berlinese di industrial electro Suzies Ashes e la cantante irlandese Candice Gordon.