Cantautori a scuola: aperte le audizioni per "l'Orchestra degli studenti"

Parte dal 3 novembre la seconda parte del corso sulla canzone d'autore al Polo Torricelli - Ballardini per i Cantautori a Scuola, un fiore all'occhiello per la città di Faenza, arrivato grazie alla vittoria del bando "Per Chi Crea" di Mibact e Siae.

Il progetto ha indagato la Storia del Novecento attraverso la musica e la poesia dei cantautori italiani e le influenze degli chansonnier francesi e dei songwriter americani e inglesi, ma ora si passa alle audizioni on line per la messa in cantiere della prima Orchestra per Cantautori Italiani degli Studenti del Polo Torricelli - Ballardini, finalizzato all'allestimento di uno spettacolo musicale e teatrale che sarà aperto al pubblico faentino seguendo le norme di contrasto al Coronavirus per Natale 2020.

Le audizioni sono aperte a tutti gli studenti dei Licei Torricelli, Severi e Ballardini che cantano, suonano uno strumento, fanno i Dj, che recitano e sanno stare su un palco, ma anche a quelli che scrivono poesie, romanzi, articoli e saggi, a coloro che vogliono ampliare le loro competenza in ambito di regia e di impianti audio e luci, backstage e supporti organizzativi per l'allestimento di uno spettacolo e a tutti gli studenti che vogliono partecipare attraverso un lavoro di promozione e documentazione e comunicazione dell'evento attraverso attività di ufficio stampa, social, foto e video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I partecipanti alle audizioni sono al momento ben 32 giovani studenti. Altri interessati possono scrivere a mei@materialimusicali.it inviando i propri dati con nome e cognome, classe frequentata, contatti cellulare e email, età, strumento suonato e altro entro la fine del mese di ottobre.