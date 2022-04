Canti, mostre e celebrazioni: Russi festeggia i 77 anni della Liberazione

Indirizzo non disponibile

Da martedì 19 a martedì 26 aprile nel Comune di Russi sono in programma diverse iniziative legate alla celebrazione del 25 aprile, Festa della Liberazione Nazionale e simbolo della lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale, a partire dall'8 settembre 1943, contro il governo fascista.

Il progrmma

Martedì 19 aprile, ore 17, alla Biblioteca Comunale di Russi: "La memoria del domani", spettacolo di letture in musica per ragazzi dai 10 ai 14 anni (con Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia).

Giovedì 21 aprile, ore 10: Visita ai Cippi dei Martiri della Resistenza a San Pancrazio. Ritrovo presso il Municipio.

Lunedì 25 aprile: alle 9 Santa Messa nella Chiesa Arcipretale. Alle 10 in Piazza Farini parte l'esibizione della Banda “Città di Russi”, segue la partenza del Corteo con deposizione corone alle Lapidi dei Caduti. Alle 10.45 nell'ex Chiesa in Albis, inaugurazione della mostra “diMOSTRiAmo la PACE” a cura del Nido Comunale A.P. Babini, Centro Paradiso e A.N.P.I. Russi. Alle 11 in Piazza Farini, celebrazione e interventi dal palco e a seguire canti eseguiti dal Multicoro.

Martedì 26 aprile alle 20.45 si tiene la presentazione del libro "O tutti o nessuno" di e con Alberto Leoni al Cinema Teatro Jolly. Storia e ritratti dei 123 sacerdoti e religiosi morti in Emilia-Romagna nella Seconda Guerra Mondiale.