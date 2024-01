Spazio alla canzone d’autore napoletana con Suonapoli e Raimondo Raimondi

Mercoledì 10 gennaio, al circolo Il Portoncino in via Portoncino 4, in occasione della rassegna “Parole e musica. Dedicato a…” si terrà l’omaggio alla canzone d’autore napoletana con il gruppo folk Suonapoli e la partecipazione quale special guest di Raimondo Raimondi. Si tratta di una puntata fuori programma per una serata all'insegna della tradizionale musica napoletana attraverso un excursus che parte dalle più lontane origini settecentesche per arrivare ai nostri tempi con i più grandi compositori di questa straordinaria espressione musicale.

La serata inizierà alle 20 con la cena, mentre alle 21 comincerà la musica. L’ingresso è riservato ai soci, ma la tessera potrà essere acquistata all’ingresso al prezzo di 12 euro.Il costo della serata è di 30 euro, comprensivo di menù a base di risotto salsiccia e radicchio di Chioggia, crostino ai fagioli cannellini e verdure pastellate, calice di vino e acqua e il dolce alle 22. E’ possibile il solo ascolto della musica al costo di 10 euro. Per le prenotazioni telefonare al 333.9588835 o scrivere a marioborioni50@gmail.com