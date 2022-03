Canzoni d’autore fra "libertà e malinconia": sul palco il Paola Sabbatani Quartet

Sabato 2 aprile la musica è di nuovo protagonista sul palco del Mama's club di Ravenna con “Libertà e malinconia”, il nuovo disco del Paola Sabbatani Quartet. Dalle 21.30 salgono sul palco Paola Sabbatani (voce), Roberto Bartoli (contrabbasso), Tiziano Negrello (contrabbasso e percussioni) e Daniele Santimone (chitarra sette corde e voce). Ingresso: 12 euro.

“Libertà e malinconia”, un progetto nuovo, un disco e un concerto di musica d’autore per presentare una raccolta di canzoni in cui storie di vita personale si intrecciano con la politica. Aspettative e sogni delusi, perché qualcosa, nell’idea, non ha funzionato, eppure il sentire, che resta, di non potersi chiamare fuori. Vite che a volte si incatenano male, senza lasciare vie d’uscita, ma anche una seconda possibilità che c’è e un fidanzato che non scappa quando il peggio arriva. La ribellione da giovani, i padri ritrovati e il “fare insieme” che dà senso e forza, ma anche stanchezza e desiderio di un “recinto” di pace. Amori impossibili, per età, sesso e circostanze, tenuti segreti a nascondere la propria vulnerabilità.

I brani sono tutte composizioni originali di Paola Sabbatani, arrangiate da Daniele Santimone per una formazione particolare che unisce musicisti legati tra loro da una lunga collaborazione, stima e amicizia, provenienti da esperienze musicali diverse ed eterogenee con percorsi di formazione che vanno dal jazz alla musica classica alla musica popolare, qui insieme ad eseguire arrangiamenti creati per due contrabbassi (spesso suonati con gli archi), una chitarra a sette corde e una voce.