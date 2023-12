Canzoni romagnole e natalizie in centro con la Power Marching Band

Indirizzo non disponibile

Il 9 e il 16 dicembre sono in programma due concerti della Power Marching Band – Banda di Bertinoro, che partirà alle 17 da piazzetta Gandhi (adiacente a via Cavour), a cura del Comune di Ravenna. La Power Marching Band, composta da circa quindici elementi, animerà le vie del centro storico, in costumi natalizi, con un repertorio di brani tradizionali, swing, romagnoli e natalizi, nell’ambito di un progetto di prevenzione integrata volto al miglioramento della vivibilità e sicurezza del territorio comunale.

La banda, infatti, sarà affiancata dall’Unità di strada Ravenna - Cervia che con il proprio infopoint, raccoglierà impressioni, opinioni, percezioni, desideri, preoccupazioni, aspettative dei passanti rispetto all’utilizzo e alla fruizione del percorso oggetto del progetto. L’occasione sarà anche ideale per informare tutti rispetto all’azioni che saranno intraprese nei prossimi mesi nell’ambito del progetto “Sicurezza integrata del percorso pedonale sopra le mura ovest della città per l’accessibilità turistica al centro storico” finanziato dalla Regione Emilia Romagna di riqualificazione di Piazza Baracca e zone limitrofe.