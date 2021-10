“Capire la Musica”: la stagione parte con la Young Musicians European Orchestra e il mago Casanova

Giovedi 14 ottobre, alle 21, ha luogo al Teatro Alighieri di Ravenna il Concerto inaugurale della Stagione “Capire la Musica”, durante il quale verranno eseguiti due capisaldi della musica per bambini: “Il Carnevale degli Animali” di Saint-Saëns e “Pierino e il Lupo” di Prokofiev. Sul podio la Young Musicians European Orchestra diretta dal giovane Giulio Arnofi con i pianisti Pietro Fresa e Giulia Contaldo. Voce narrante d'eccezione sarà il mago ravennate Antonio Casanova che non mancherà di escogitare alcune sorprese per il pubblico.

Il “Carnevale degli Animali” - dice il Maestro Arnofi - è una composizione adatta sì ai bambini, ma anche molto sofisticata e ironica dove, ad esempio tra gli animali descritti il compositore ne mette anche alcuni che non si vedono negli zoo (un brano si chiama “Acquario”), altri sono i “Pianisti” mentre studiano, altri ancora i “Fossili”, cioè le musiche e i compositori che si ascoltano troppo e che quindi non hanno più vita… tra questi Saint-Saëns include anche se stesso!”

La seconda parte del concerto presenta invece la famosa favola per bambini “Pierino e il Lupo” di Prokofiev, nella quale i personaggi sono rappresentati ognuno da uno strumento musicale differente.

Biglietti

Fino ai 26 anni si avrà diritto del biglietto al costo di 1 euro. Per tutti gli altri ci sarà un costo da 7 a 15 euro. Inoltre, per festeggiare la riapertura dei teatri e della Musica alle capienze originali (non succedeva dal febbraio 2020) Emilia Romagna Concerti ha deciso di mettere a disposizione del pubblico tutti i posti di loggione, palco di quarto ordine e galleria rimasti liberi a causa del distanziamento per covid, ora decaduto. Gli interessati possono ritirare i biglietti gratuiti, fino ad esaurimento, presso la biglietteria del Teatro oppure contattando la mail: segreteria@emiliaromagnaconcerti.com e lasciando un recapito telefonico.