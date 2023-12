Il Capodanno di Cervia si illumina con lo spettacolo acrobatico "Happy New Moon"

È di Luca Piallini la regia di “Happy New Moon”, lo spettacolo di danza aerea che aprirà l’anno nuovo sulla Torre San Michele di Cervia allo scoccare della mezzanotte. La luna piena per molte culture significa cambiamento, trasformazione e nuovo inizio e vuole essere un augurio per per un felice 2024. Gli acrobati saliranno rapidi e danzeranno leggeri sul muro della Torre di San Michele, brillante di mille colori, per poi planare a mezz'aria sulle acque del canale di Cervia accompagnati dalla vigile presenza di una grande Luna e dalla musica funky che animerà tutta la serata.

La Torre diventerà un palco, ruotato di novanta gradi, dove gli acrobati danzeranno e correranno e dove verranno proiettate immagini e animazioni. In scena: Silvia Proietti, Elisa Novelli, Lara Patrizio, Gianpaolo Casella, Giada De Paoli e Luca Piallini.