Capodanno 'soul' in piazza con la musica del Choir of Harlem di Anthony Morgan

Sale l'attesa per la sera di Capodanno in piazza del Popolo a Ravenna. A scaldare l'atmosfera in attesa dello scoccare della mezzanotte e per continuare a ballare per festeggiare il 2024 c'è il concerto dell'Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan. La rassegna Christmas Soul propone per il 31 dicembre, dalle 23, un gruppo dal sound versatile, che spazia tra Gospel, Jazz, Pop e R&B.

The Inspirational Choir of Harlem è nato sotto la direzione di Anthony Morgan, artista di grande talento, che ha selezionato accuratamente alcune delle voci più uniche di New York. I membri dell?ICH hanno suonato nei più importanti cori gospel al mondo e hanno partecipato a varie produzioni discografiche e cinematografiche, condividendo il loro talento con nomi importantissimi della musica Gospel e R&B mondiale come Ike & Tina Turner, Stevie Wonder, Diana Ross, Aretha Franklin, Yolanda Adams, Cindy Lauper, Gladys Knight, Bono & U2. Anthony Morgan è un cantante di fama internazionale, membro della Memorial Baptist Church di Harlem, New York, sotto la guida del pastore Renee F. Washington-Gardner. È noto per la sua eccezionale voce da tenore con estensione al DO5 acuto e per le sue performance versatili, terrene e piene di spirito. Lo stile unico di fraseggio ed elocuzione di Anthony, arricchito da un tocco di comicità, conduce ogni platea ad alzarsi in piedi e partecipare ballando ai concerti.

In occasione del concerto per festeggiare la notte di San Silvestro, è stata emessa un’ordinanza antivetro valida dalle 20 di domenica 31 dicembre 2023 alle 7 di lunedì 1° gennaio 2024, nell’ambito del centro storico.