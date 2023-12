Un Capodanno in musica a Lugo: si balla con gli Extraliscio

Orario non disponibile

Dopo essersi fatto conoscere dal palco del Festival di Sanremo, Mirco Mariani alla guida degli Extraliscio conclude l'anno con il concerto di Capodanno a Lugo. Eseguirà sul palco le canzoni che hanno consacrato gli Extraliscio, come “Bianca Luce Nera”, “La nave sul Monte”, “Amarsi come una regina” e “Capelli Blu” e i brani dell’ultimo album “Romantic Robot” (prodotto dall’etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy), e si lascerà trasportare di volta in volta da nuove ispirazioni Techno Liscio.

Sul palco Mirco Mariani (pianoforte, synth, mellotron, chitarra noise, voce), Niccolò Scalabrin (contrabbasso, basso elettrico), Gaetano Alfonsi (batteria) e con la partecipazione speciale di Mauro Ferrara. Appuntamento in piazza a Lugo. A seguire New Eve Party, quattro dj per quattro visioni musicali, un djset con musica di qualità, a due passi dal centro.