Un Capodanno da ridere: sul palco Duilio Pizzocchi, Davide Dalfiume e Beppe Altissimi

Sabato 31 dicembre alle ore 21.30 torna l’immancabile appuntamento di fine anno “Un Capodanno da ridere à Cusèls” al Teatro Comunale di Conselice per trascorrere la serata insieme tra risate e divertimento, in attesa del nuovo anno. Sul palco Duilio Pizzocchi, Davide Dalfiume e Beppe Altissimi. Tre artisti dalle caratteristiche diverse ma tutti e 3 comici navigati per una serata tutta da ridere.

Duilio Pizzocchi non ha bisogno di presentazioni e con il suo “Costipanzo Show”, condotto insieme al “Poeta Romagnolo” Giuseppe Giacobazzi, ha rappresentato l’appuntamento cult nel territorio per diverse generazioni di spettatori. A Conselice proporrà un revival dei suoi iconici personaggi come l’imbianchino ferrarese, il fricchettone Cactus, il camionista Ermete Bottazzi e la mitica Donna Zobeide.

Davide Dalfiume, direttore artistico di diversi Teatri oltre a quello di Conselice, è un attore comico con una consolidata esperienza di spettacoli dal vivo iniziata negli anni '90 e partecipazioni televisive e cinematografiche. Dalfiume sul palco porterà il suo punto di vista surreale e la sua atmosfera, da sempre capace di abbattere la quarta parete.

Ospite da fuori regione il comico Beppe Altissimi, che nel 1985 ha debuttato al Derby Club di Milano, autentica fucina di talenti comici. Negli anni '90 ha prestato la sua voce a Paperissima su Canale 5 e successivamente ha partecipato a diversi programmi televisivi sulle reti nazionali. Dagli inizi come imitatore nel corso degli anni è diventato un ottimo monologhista e battutista, portando nel suo cabaret una forte ispirazione popolare con un'attenzione alla cultura e dialetto lombardo. Nel 2013 Max Cavallari dei Fichi d’India lo vuole al suo fianco nello spettacolo “Parzialmente Fico”. Nello spettacolo porta in scena temi di attualità e costumi con uno sguardo al passato recente.

Biglietti: intero 20 euro, speciale residenti 18 euro.