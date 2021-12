Capodanno da ridere: si festeggia a teatro con Maria Pia Timo e Davide Dalfiume

A Conselice il Capodanno si festeggia in teatro con una serata festosa e divertente: “Un Capodanno da ridere à Cusèls” che vede protagonisti Maria Pia Timo, Davide Dalfiume e il cantautore Leonardo Veronesi.

Sarà un primo tempo tutto al femminile con l’attrice comica Maria Pia Timo che affronterà i grandi temi dell’attualità. Spunti nati dal quotidiano visto da un’ottica femminile contrapposta a quella maschile; i nostri ricordi, la nostra storia che non si rispecchia con gli stili di vita moderni. Graffiante, coinvolgente, contemporanea, spassosa e in continuo dialogo con il pubblico e pronta a qualsiasi improvvisazione estemporanea possa nascere.

Il secondo tempo vedrà in scena Davide Dalfiume, attore comico e direttore artistico del Teatro Comunale, personaggio eclettico con ultraventennale esperienza nello spettacolo dal vivo, in teatro, nel cinema e in televisione. Dalfiume porta sul palco le sue riflessioni comiche sul quotidiano e sui grandi temi sociali e di costume, col suo stile surreale, naturalmente simpatico, impacciato quel tanto che cattura l’animo dei presenti, ma forte nel prendersi in giro facendo riconoscere gli spettatori nelle sue piccole paure o conformismi inadeguati. Una comicità potente e garbata insieme, che cattura, si insinua e contagia tutti alla risata. Dalfiume sarà accompagnato dal cantautore Leonardo Veronesi con il quale è nata negli ultimi anni una bella collaborazione e sinergia.

I biglietti: 20 euro, 18 euro per i residenti di Conselice.