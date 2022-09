Cappelletti, piadina, canti e solidarietà con la "Festa Insieme" in ricordo di Cristiana

Si tiene sabato 24 settembre la Festa Insieme, organizzata dall’associazione di volontariato “In Chiave Cristiana”, nata in ricordo di Cristiana Ferretti, giovane cantante lirica scomparsa nel 2012. La serata si svolgerà in Piazza Savonarola a Lugo dalle 18.30 in poi, con canti per adulti e bambini (con il gruppo Vigliacchi di Romagna ed alcuni ospiti) e cena insieme (cappelletti e piadina). Il ricavato della serata sarà impiegato per continuare a sostenere a distanza 6 ragazzi nel mondo con la Fondazione AVSI e collaborare a piccoli progetti locali di solidarietà.