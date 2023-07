Cappuccetto Rosso, Fagiolino e tante avventure: arrivano i burattini

Doppio appuntamento per la rassegna "Burattini alla Riscossa". Giovedì 13 luglio alle 21.15 ci si trova all'Arena estiva Valtorto (Via Faentina, 216) a Fornace Zarattini, con la Compagnia GAD di Ferrara che presenta "Cappuccetto Rosso e altre storie". Non vi è luogo più bello e affascinante di un bosco per vivere un’avventura piena di strani incontri, di amicizie incredibili e… risate. Cappuccetto Rosso ci accompagnerà attraverso questo luogo incantato, pieno di meravigliose creature; incontrerà animali, personaggi fuggiti da altre favole, un lupo che non desidera altro che cambiare la propria identità. E ancora una nonna a volte un po’ invadente, e un amico, Fagiolino, sempre pronto ad aiutarla e a vivere con lei anche i momenti più pericolosi e avvincenti di questa incredibile avventura.

Venerdì 14 luglio alle 21.15 al Coja Beach (Via delle Gardenie, 27) di Casalborsetti ci sono le "Storie appese a un filo" della compagnia All'InCirco. Gianluca Palma, fondatore e principale animatore della compagnia All’InCirco, è autore e interprete di questo originale lavoro nel quale darà vita sulla scena a personaggi appesi al filo della fantasia: buffi pagliacci, robot con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine, minuscoli artisti di legno e molti altri. Le marionette a filo e le figure ideate, costruite e animate dallo stesso Palma offriranno al pubblico uno spettacolo poetico e al contempo di grande impatto comico, che non mancherà di sorprendere lo spettatore di tutte le età.

Gli spettacoli sono a ingresso gratuito e adatti a tutti a partire dai 3 anni di età.