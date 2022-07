"Caputo ...d'estate": in mostra a Cervia

A circa due settimane dalla bellissima esperienza presso le prestigiose vetrine del “Private Banking” de La Cassa di Ravenna, torna a Cervia un momento di esposizione pubblica delle opere di Caputo dal titolo “Caputo …d’estate”. Viene riproposta una selezione di opere realizzate dal 1950 agli anni 2000, anche per esaudire la richiesta di tanti che, per problemi legati al Covid, non hanno potuto visitare la mostra di gennaio alla Sala Rubicone – Magazzini del Sale Torre. La mostra di pittura “Caputo …d’estate” sarà allestita presso la Sala Artemedia, in piazza Garibaldi (sotto i portici) dal 20 luglio al 3 agosto, tutti i giorni, dalle ore 19.30 alle ore 23.30, salvo imprevisti. L’inaugurazione, a cui interverrà il dott. Cesare Zavatta (Assessore alla Scuola, Cultura e Partecipazione del Cittadino del Comune di Cervia), è prevista per mercoledì 20 luglio, ore 18.00. L’ingresso, gratuito, è consentito nel rispetto della normativa vigente.

Per info: pirinigiovanna@gmail.com tel: 339 6167298 sito web: www.inArteCaputo.com