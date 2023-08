Arriva a Ravenna Carlo Petrini: l'incontro con il fondatore di Slow Food

Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food sarà a Ravenna, giovedì 24 agosto alle ore 18.00, Palazzo della Provincia, Sala Nullo Baldini, via G. Guaccimanni 10, per presentare il suo ultimo libro, scritto con Gaël Giraud, dal titolo: “Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità”. Petrini e Giraud, diversi per formazione, il primo gastronomo, fondatore di Terra Madre e della prima Università di Scienze Gastronomiche al mondo, il secondo economista, matematico e teologo, gesuita, direttore del programma per la giustizia ambientale della Georgetown University di Washington, sono concordi nella diagnosi e nell’approccio alla situazione attuale.

“Questo lavoro condiviso con Giraud assume per me – ci ha detto Petrini – un valore politico. Proprio grazie alla diversa natura dei nostri percorsi di vita, sono convinto che dai dialoghi contenuti in questo libro possano emergere stimolanti riflessioni per tutte le persone che hanno a cuore il bene delle nostre società e del nostro pianeta. Ad avvalorare sia il libro che questa mia tesi vi è la prefazione di Papa Francesco”.

A dialogare con Petrini per illustrare i contenuti del libro ci saranno: Massimiliano Costa, direttore del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna, Pier Domenico Laghi, presidente Cooperativa Educativa Famiglie Faentine F. Bandini Società Coop.va sociale e Oscar Manzelli, giornalista, volontario di Slow Food Ravenna.