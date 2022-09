Carlos Kamizele, Shorty e Style Matters: 3 giorni di lezioni e spettacoli con "Danza per la Città"

La rassegna Danza per la Città torna a Cervia a chiudere la stagione estiva dal venerdì 23 alla domenica 25 settembre. Come contenitore multifunzionale che permette di mostrare, vivere e sperimentare la Danza in tante delle sue meravigliose forme artistiche, quest’anno la rassegna ideata da Monica Ratti e organizzata dall’Associazione Avvertenze Generali, vuole focalizzarsi su una tipologia di Danza tipicamente urbana, quella che partendo dal Bronx americano si è sviluppata tra i giovani in una serie di stili che hanno abbracciato non solo la danza ed il movimento Hip Hop ma tutte le declinazioni che oggi i giovani utilizzano per la loro comunicazione.

In collaborazione con KC Artists di Cristiano Kris Buzzi e Carlos Kamizele, due punti di riferimento per l’Hip Hop nazionale e internazionale, Danza per la città 2022 porta a Cervia il Danza per la città Show, uno spettacolo di danza e hip hop aperto a tutti con ingresso gratuito, venerdì 23 settembre, e una kermesse di caratura internazionale, il #BDCP - Best Dance Crew Players, che si terrà sabato 24 e domenica 25 settembre.

Lo spettacolo del venerdì sera (20.30 in piazza Garibaldi, ingresso gratuito) si presenta come una rassegna che coinvolge anche altri stili di danza oltre all’Hip Hop e vedrà ospiti di grande risonanza: Carlos Kamizele, danzatore hip hop e street dance, scelto da cantanti come Liza Minnelli, Anastasia e Gigi D’Alessio per i loro tour internazionali, con partecipazioni a talent di successo quali Amici, Italia’s got Talent o Danza con me di Roberto Bolle; Shorty, nella vita Simone Panzera, un fenomeno del poppin’ di cui il Juste Debout del 2013 ha decretato essere uno dei 4 migliori ballerini al mondo, componente dei Mnai’s, compagnia di ballo di breakdance, hip hop e danza classica, è diventato uno dei protagonisti del docu-reality Anime In Ballo, andato in onda su Real Time ed è stato finalista all’edizione 2016 di Italia’s Got Talent; gli Style Matters, gruppo di breakdance tra i più attivi in Emilia Romagna; la Step Junior Company, una giovane compagnia attiva solamente da due anni ma già riconosciuta per i suoi numerosi talenti a livello nazionale.

Il #BDCP - Best Dance Crew Players, in programma sabato (ore 20, ingresso 10 euro) e domenica (ore 10) al Palazzetto dello Sport vedrà nella prima giornata una gara e spettacolo di hip hop con la partecipazione, come giudici e insegnanti, di professionisti internazionali di grande fama nel mondo Hip Hop, Kuty da Parigi, Paradox da Amsterdam, Kris, Carlos e Swan che terranno le loro master classes con i ragazzi partecipanti. Domenica ancora spazio a contest e lezioni.