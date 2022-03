Carmen Consoli ospite di Ravenna Festival con il suo tour "Volevo fare la rockstar"

La data da segnare sul calendario è quella del 6 luglio 2022: Carmen Consoli giunge a Ravenna con una tappa del suo tour "Volevo fare la rockstar". Non è ancora stata rivelata la location del concerto, ma dal sito ufficiale dell'artista, si scopre che il live farà parte del programma di Ravenna Festival.

Carmen Consoli è pronta a riprendersi la scena live e da giugno torna in tour con una serie di attesissimi appuntamenti. La "cantantessa", dopo aver inanellato un sold out dopo l'altro con la sua ultima tournée teatrale che aveva affascinato il pubblico per la sua originale divisione in 3 atti - tipici proprio del teatro -, ora arricchisce ciascuno di essi e lo trasforma in un concerto a sé, con nuove atmosfere e nuovi suoni, tra rock, acustico ed elettronica.