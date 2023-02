Musica e buffet per il Carnevale dei bambini di Casola Valsenio

Prezzo non disponibile

L’Avis di Casola Valsenio, con il patrocinio del Comune, organizza per domenica 19 febbraio, dalle ore 14.00 in Piazza Luigi Sasdelli, il Carnevale dei bambini. Il Carnevale verrà festeggiato con musica e un piccolo buffet. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà presso la tensostruttura della Pro Loco, dove però si potranno utilizzare solo stelle filanti di carta.