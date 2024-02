Al Museo Nazionale bambini protagonisti di "Ti conosco Mascherina"

Una fiaba per parlare di amicizia e poi un laboratorio che serva a realizzare un oggetto fatto con il cuore. Domenica 4 febbraio al Museo Nazionale di Ravenna si svolge il laboratorio "Ti conosco Mascherina", che inizierà nel pomeriggio alle ore 16.30, nell'ambito della stagione "Dopo vieni al museo".

L'obiettivo è far passare ai più piccoli una domenica immersi in divertenti percorsi e laboratori creativi per bambini e ragazzi (dai 6 anni). Le favole accompagneranno i partecipanti alla scoperta di collezioni e oggetti del Museo.

Per informazioni: chiamare al numero 0544.543724 o scrivere a drm-ero.eventi@cultura.gov.it.