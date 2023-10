Casa del Teatro di Faenza: al via la nuova stagione con il debutto di Candido del "Teatro Due Mondi"

«Vogliamo continuare, come Casa del Teatro, a essere porto sicuro per i tanti travolti dall’acqua, quella dei mari e quella dei fiumi; essere un luogo dove poter lasciare dietro di sé le tempeste della vita anche solo per il tempo di uno spettacolo, di un incontro, di un racconto. Di un sorriso»: Alberto Grilli introduce il titolo-tema un teatro di approdo che, per la Stagione 2023-2024 -in partenza sabato 28 ottobre con la prima nazionale di Candido, nuovo spettacolo per ragazzi e famiglie del Teatro Due Mondi- farà da fil rouge al proteiforme calendario di attività della Casa del Teatro di Faenza.

In programma fino ad aprile 2024 spettacoli di artisti provenienti da tutta Italia ma anche residenze creative, laboratori e incontri per tutti, secondo un’idea di arte e di cultura massimamente inclusiva e accogliente.

«La produzione del Teatro Due Mondi è un’importante occasione di riflessione sui temi della nostra società» commenta il Sindaco di Faenza Massimo Isola «Attraverso i linguaggi propri del teatro, da anni la loro Stagione è anche l’occasione per incontrare Compagnie italiane e internazionali che ci aiutano ad affrontare tanti temi legati alla società in cui viviamo, dall’inclusione alla multiculturalità. Un teatro che ama interrogarsi sull’impegno civile attraverso ricerche estetiche e artistiche di grande intensità, in uno spazio di accoglienza nel quale si ospitano storie importanti ma anche un luogo di produzione dove nascono opere e spettacoli che partono da Faenza per raggiungere molte destinazioni. Perciò non possiamo che ringraziare del lavoro che con tanta dedizione tutti quelli che collaborano con il Teatro Due Mondi in ogni Stagione mettono in campo, consapevoli che le loro proposte rappresentano una grande occasione per la città e per gli spettatori».

È questo il migliore dei mondi possibili? O come possiamo renderlo migliore?: queste le domande all’origine dell’insolita scelta di allestire Candido, dal celebre “romanzo filosofico” di Voltaire, per un pubblico di tutte le età a partire dai 6 anni. «Abbiamo realizzato, come nostra abitudine, uno spettacolo pieno di ritmo, avventure, personaggi e canzoni» continua Alberto Grilli in merito alla creazione coprodotta da Teatro Due Mondi e Accademia Perduta/Romagna Teatri e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna «ma come sempre vogliamo anche porci e porre chiare domande sulla società che costruiamo ogni giorno: praticare la filosofia attraverso l’azione».

Oltre al Teatro Due Mondi, protagonisti degli spettacoli della Stagione, fruibili a un prezzo di soli 2 euro, saranno la documentarista Chiara Ronchini, Babilonia Teatri, il Teatro dell’Orsa, il Teatro di Onisio, Andrea Cosentino, La Buonasera - Germana Mastropasqua & Xavier Rebut e TerramMare Teatro: «Una comunità di artisti che sono compagni di strada, differenti da noi ma uniti da vincoli e prospettive comuni» riflette Alberto Grilli «Donne e uomini che uniscono e non dividono, che aprono porte per farsi sentire e per ascoltare. Che pensano il teatro e l’arte come strumenti di creazione del bello condiviso».

Dopo gli appuntamenti serali, sono in programma dialoghi fra artisti e spettatori moderati dal critico teatrale Michele Pascarella.

Nei prossimi mesi, inoltre, la Casa del Teatro accoglierà il laboratorio gratuito di teatro partecipato per tutte e tutti Senza Confini. Racconti sopra e sotto l’acqua (primo appuntamento: giovedì 9 novembre).

Residenze d’artista: grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna la Casa del Teatro ospiterà, proseguendo un felice rapporto di collaborazione con l’Associazione Scenario, gli artisti Valentina Dal Mas, Pietro Giannini e Leonardo Tomasi. Proseguirà inoltre il progetto Residenza dello Spettatore, un’occasione di confronto, riflessione, elaborazione aperta gratuitamente a tutte e tutti.

La Casa del Teatro accoglierà inoltre quattro spettacoli inseriti nella rassegna Teatri d’inverno a cura di Accademia Perduta/Romagna Teatri e, nella primavera, 2024, nuovi appuntamenti “a sorpresa” del ciclo KABARETT ’24 in compagnia del Teatro Due Mondi.

«La somma di tutto questo è la comunità in cui agiamo, è la nostra casa, il nostro orizzonte, il nostro percorso, il nostro vincolo» conclude Alberto Grilli «Scriveva Dario Fo: “Un uomo che non partecipa alla vita della comunità, che si estranea, è un morto che cammina”».

Per gli spettacoli i posti sono limitati, prenotazione consigliata allo 0546 622999, alla pagina https://teatroduemondi.it/news/ oppure, il giorno dello spettacolo, al 331 1211765.

Info: https://teatroduemondi.it