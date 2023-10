Casa Pilotti: nuova apertura al pubblico nel fine settimana a Bagnacavallo

In seguito al grande afflusso fatto registrare per le aperture dei primi due fine settimana di ottobre, Casa Pilotti riapre al pubblico sabato 4 e domenica 5 novembre. Sarà così possibile ammirare di nuovo l’eclettica collezione ospitata presso l’abitazione di Francesco Pilotti – artista autodidatta, collezionista, scrittore e volontario fondatore del Mercatino della Solidarietà – che si trova in via Superiore a Villanova di Bagnacavallo.

A Casa Pilotti trovano spazio circa trecento dipinti, duecento dei quali opera dello stesso artista, cento di altri maestri romagnoli, poi le sculture della natura, che Pilotti realizza utilizzando legni trovati sulla spiaggia, e molti oggetti della tradizione che si trovano in diverse zone della casa. Si possono inoltre consultare i quattro libri di poesie e racconti che Pilotti ha dato alle stampe dal 2019 a oggi.

Questi gli orari di visita, a ingresso libero: sabato 4 dalle 14 alle 18 e domenica 5 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. L’iniziativa, in collaborazione con Arci Guerrini Villanova, ha il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. I visitatori possono utilizzare l’ampio parcheggio del Circolo Arci Guerrini, a pochi metri da Casa Pilotti.

Per informazioni: 329 2784909