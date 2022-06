Casa Vignuzzi, tornano le letture animate per bambini sotto le stelle

Al via nel giardino di Pippi Calzelunghe, a Casa Vignuzzi, in via San Mama 175 a Ravenna, le letture animate sotto le stelle rivolte a bambine e bambini dai 3 ai 7 anni. Le letture inizieranno alle 21.

Ecco il programma: Martedì 28 giugno C’era una volta; martedì 5 luglio Una valigia di storie; martedì 12 luglio Un mare di libri; martedì 19 luglio Storie della buonanotte. L’ingresso è gratuito.

Per iscrizioni e informazioni contattare l’Ufficio decentrato in via Berlinguer, telefonando allo 0544-482815/16 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.