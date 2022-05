Tiri in porta e tanto divertimento con il torneo di subbuteo “Flick and Fish”

Si tiene sabato 21 giugno il primo torneo di Subbuteo - Calcio da Tavolo al circolo sportivo “Zangaglia” di Casal Borsetti, situato in via Giovanni Spallazzi 1. A organizzare il torneo, nominato “Flick and Fish”, è il Subbuteo Club Ravenna (che si ritrova tutti i giovedì al Quintet).

Le iscrizioni sono ancora aperte e possono giocare tutti coloro che hanno voglia di rispolverare questa vecchia ma sempre verde passione. Negli ultimi anni il Subbuteo Club ha visto sempre più partecipanti ai tornei del giovedì sera e l'obiettivo è crescere ancora. Il torneo inizierà alle 15 per concludersi indicativamente attorno alle 19. L'iscrizione costa cinque euro ma i minorenni sono esentati. Il torneo è organizzato insieme all'Asd Casal B Sport che ha voluto essere parte di quest'evento.

Alla manifestazione saranno presenti anche due campi da gioco regolamentari e un mini campo Subbuteo a cinque per chi volesse provare per la prima volta a dilettarsi con il gioco e il tiro in porta, l'ideale per fare provare anche i propri figli. Per informazioni e iscrizioni: 338 7887863