A Casola Valsenio "U j era ‘na völta el föl in piàza"

Sabato 30 luglio una serata di favole per bambini e famiglie.



Di seguito il programma:

Dalle ore 18.00, in Piazza Oriani “New Generation Event”, divertiamoci con i Lego

Dalle ore 18.00, in Via G.Matteotti, Mercatino del gioco usato

Dalle ore 19.00 nelle vie del centro storico, Artisti di strada, Angolo delle streghe con le musiche della Roaring Emily Jazz Band

Ore 20.30 in Piazza Sasdelli, iscrizione alle Favole in Piazza. I partecipanti scopriranno se fanno parte dei Rossi di Ceruno, dei Gialli di Prugno o dei Verdi del Senio

Ore 21.00, Favole in Piazza: in Piazza Sasdelli “Piera e la capra molesta”; nel Cortile interno di Via Cardinale Soglia “I 3 porcellini nel bosco di cento acri”; nella piazzetta di Via Fondazza “Il dottor Biagiolik”

Fine serata in Piazza Sasdelli. Musica per tutti con Dj set.

Dalle ore 18.30, nella tensostruttura delle Associazioni, stand gastronomico della “Festa della Romagnola” e nel centro storico “Food truck Lori Piadineria”.

Evento gratuito.