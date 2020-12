"Casola è un Presepe": il borgo si riempie di magia per Natale

Tutto è pronto per l’edizione 2020 di “Casola è un Presepe”. All’invito partito dalla Pro Loco di creare il proprio presepe - piccolo, grande, tradizionale, moderno - hanno risposto tanti cittadini.

Tutti i presepi partecipanti all'edizione sono stati numerati, nominati e inseriti in una mappa che, collocata in tutte le attività commerciali e nei pubblici esercizi di Casola Valsenio, permetterà ai casolani e anche ai forestieri di passeggiare per le vie del paese riscoprendo la magia del presepe.