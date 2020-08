Casola è una favola si conclude con un'alba di musica e racconti

Domenica 16 agosto gran finale e ottimo inizio di giornata per Casola è una favola 2020 con L’alba dei racconti da sogno nella incredibile location della cima di Montebattaglia, con le delicate note di Beatrice Martelli e Daniela Visani e dai racconti di Cinzia Caruso e Sonia Galliani, sorseggiando caffè alla turca.

Un risveglio veramente da sogno, senza paragoni, con il sole che sorge dal mare e poco per volta cancella il buio della notte inondando di luce, di calore e di vita questa speciale domenica estiva. Il tutto accompagnato dalle delicate note di Beatrice Martelli e Daniela Visani e dai racconti di Cinzia Caruso e Sonia Galliani, sorseggiando caffè alla turca.

Per augurare una nuova stagione di speranza e di visioni positive, per caricarsi di energia e di desideri di agire, di costruire insieme un futuro di ‘umanità’. Così si chiude Casola ė una Favola 2020, una nuova esperienza di umanità e cultura, realizzata grazie alla profonda sinergia fra Comune e direzione artistica, e tutti gli artisti che in questa estate contrassegnata Covid, hanno fatto la scelta di agire, di lavorare, di pensare, di continuare a “vedere” un futuro, dove l’arte e il teatro saranno necessari e fondamentali nella costruzione di una Società Civile fatta di Cittadini e di Cittadine.

Causa normativa Covid, per l’evento è gradita la prenotazione, telefonando allo 0547.73033 oppure al 3926664211