Trekking, mercatino e delizie da gustare alla Festa del tartufo primaverile

Il 13 marzo ritorna a Casola Valsenio la “Festa del tartufo primaverile”. La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma: alle ore 9.00, in piazza Luigi Sasdelli, partenza del Trekking del Tartufo (difficoltà medio-bassa, durata circa 3 ore); alle ore 10.00 nel centro storico di Casola apertura della mostra-mercato del tartufo; alle ore 11.30 in Viale D. Neri 1/N apertura dello stand gastronomico della Pro Loco, con piatti a base di tartufo e con possibilità di asporto. Infine, alle ore 15.00 in Piazza Sasdelli, “Alla ricerca del Tartufo d’Oro”, avventura accompagnata per bambini e genitori: durata circa due ore con partecipazione gratuita.

La “Festa del tartufo primaverile” sarà anche l’occasione per la sottoscrizione del patto di amicizia tra i comuni di Casola Valsenio e San Miniato (Pisa), città del tartufo bianco. Il patto verrà firmato in una cerimonia pubblica alle ore 14.30, nella sala “G. Spadolini-Vecchi Magazzini” in Via Fondazza, alla presenza dei sindaci di Casola Valsenio, Giorgio Sagrini e di San Miniato, Simone Giglioli. Nel corso della cerimonia verrà ricordato anche il casolano Stanislao Costa, soprannominato Stagnàza, emigrato a fine ‘800 a San Miniato, dove insegnò l’arte e la tecnica della ricerca del tartufo.

È volontà delle due amministrazioni comunali, con la sottoscrizione del patto di amicizia, instaurare, sviluppare e consolidare proficui rapporti di amicizia, incontro e conoscenza reciproca, al fine di rafforzare i legami di collaborazione già realizzati. Il patto sarà sostegno alle relazioni tra le comunità di Casola Valsenio e San Miniato nella condivisione delle rispettive culture legate al territorio e alle tradizioni ad esso collegate.