Castel Bolognese, i prossimi appuntamenti per "Sere d'estate"

A Castel Bolognese saranno questi i prossimi appuntamenti del calendario estivo "Sere d'Estate":

mercoledì 6 settembre ore 16.45 - Biblioteca Comunale “Luigi Dal Pane”

Lettura ad alta voce per bambini 0-36 mesi

a cura dei lettori e lettrici volontarie



sabato 9 settembre ore 11.00 - Biblioteca Comunale “Luigi Dal Pane”

Lettura ad alta voce per bambini 3-7 anni

a cura dei lettori e lettrici volontarie



sabato 9 settembre ore 10.00-12.00 – Parco Ravaioli

Openday Piedibus: iscrizione e rinnovi dei passeggeri Piedibus per l’anno scolastico in partenza e promozione del progetto

a cura dell’Associazione Genitori Castel Bolognese



domenica 10 settembre ore 21.00 - Chiesa di San Francesco

Canto, Tiorba e Violoncello barocco nella Musica Strumentale e Vocale del Seicento: concerto per violino e chitarra all’interno del festival Le magie del borgo

a cura dell’Associazione culturale Chitarra e altro...

Notizia e calendario completo: https://www.comune.castelbolognese.ra.it/Archivio-Notizie/Sere-d-Estate